Yeni dönem resmen başladı! Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor

Kira fiyatlarının uçuşa geçmesi ile birlikte ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan sorunlar da aynı oranda artışa geçmişti. Son yıllarda konut bulmak zorlaşırken, ev sahibi ile kiracılar karşı karşıya gelmeye başladı. Mahkemelerde dava yoğunluğu oluşmasının ardından hükümet bu durum nedeniyle kiralarda arabulucu formülü getirdi.