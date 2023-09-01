Yeni dönem resmen başladı! Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
Artan enflasyon ve gelen zamlarla birlikte kira fiyatlarının da uçuşa geçmesi ev sahipleri ile kiracılar arasında çok büyük sorunlar yaşanmasına neden olmuştu. Gayrimenkul anlaşmazlıklarında bugünden itibaren ise arabulucuk dönemi başlıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sürecin nasıl işleyeceğini anlattı. Bakan Tunç, iki tarafın anlaşması halinde yüzde 25 sınırının aşılabileceğini söyledi. İşte detaylar…
Kira fiyatlarının uçuşa geçmesi ile birlikte ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan sorunlar da aynı oranda artışa geçmişti. Son yıllarda konut bulmak zorlaşırken, ev sahibi ile kiracılar karşı karşıya gelmeye başladı. Mahkemelerde dava yoğunluğu oluşmasının ardından hükümet bu durum nedeniyle kiralarda arabulucu formülü getirdi.
Kira anlaşmazlıklarında artık dava açmadan önce arabuluculuk dönemi bugün başlıyor. Arabuluculuk düzenlemesi yalnızca mal sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıkları değil araba, tarla, eşya, hatta kiralık gelinlik gibi anlaşmazlıklarda da arabuluculuğu zorunlu hale getiriyor.
Arabulucuya gitmek isteyen adliyelerdeki arabuluculuk merkezlerinden başvuru yapılıyor. Sonrasında sistemden arabulucu atanıyor, taraflar toplantıya çağırılıyor.
Sürecin nasıl işleyeceğini NTV yayınında anlatan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, iki tarafın anlaşması halinde yüzde 25 sınırının aşılabileceğini söyledi.