Yeni doğum yapmıştı Fahriye Evcen reklam yüzü oldu

Evcen. dünyaca ünlü bir lens markasının reklam yüzü oldu. Marka için objektif karşısına geçen Fahriye Evcen, lensleriyle poz verdi. Bu pozunu Instagram hesabından paylaşan Fahriye Evcen, fotoğrafına İngilizce, Arapça ve Türkçe açıklamalar ekledi.