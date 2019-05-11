Yeni doğum yapmıştı Fahriye Evcen reklam yüzü oldu
Kısa bir süre önce doğum yapan Fahriye Evcen, dünyaca ünlü bir lens markasının yüzü oldu.
2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebekleri nisan ayında dünyaya gelmişti. Fahriye Evcen, doğum sonrası ara vermeksizin çalışmalarına devam etti.
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Evcen. dünyaca ünlü bir lens markasının reklam yüzü oldu. Marka için objektif karşısına geçen Fahriye Evcen, lensleriyle poz verdi. Bu pozunu Instagram hesabından paylaşan Fahriye Evcen, fotoğrafına İngilizce, Arapça ve Türkçe açıklamalar ekledi.
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Evcen, paylaşımının altına şu notu düştü: ''Kontakt lens ile ilk tanışmam Anesthesia Lensleri ile müthiş oldu!!! Bakışlarımdaki doğal görünüme ve güzel değişikliğe bayıldım...''
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