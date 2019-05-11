Yeni doğum yapmıştı Fahriye Evcen reklam yüzü oldu

Yeni doğum yapmıştı Fahriye Evcen reklam yüzü oldu

Kısa bir süre önce doğum yapan Fahriye Evcen, dünyaca ünlü bir lens markasının yüzü oldu.

Yeni doğum yapmıştı Fahriye Evcen reklam yüzü oldu - Sayfa 1

2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebekleri nisan ayında dünyaya gelmişti. Fahriye Evcen, doğum sonrası ara vermeksizin çalışmalarına devam etti.

18
Yeni doğum yapmıştı Fahriye Evcen reklam yüzü oldu - Sayfa 2

Evcen. dünyaca ünlü bir lens markasının reklam yüzü oldu. Marka için objektif karşısına geçen Fahriye Evcen, lensleriyle poz verdi. Bu pozunu Instagram hesabından paylaşan Fahriye Evcen, fotoğrafına İngilizce, Arapça ve Türkçe açıklamalar ekledi.

28
Yeni doğum yapmıştı Fahriye Evcen reklam yüzü oldu - Sayfa 3

Evcen, paylaşımının altına şu notu düştü: ''Kontakt lens ile ilk tanışmam Anesthesia Lensleri ile müthiş oldu!!!  Bakışlarımdaki doğal görünüme ve güzel değişikliğe bayıldım...''

38
Yeni doğum yapmıştı Fahriye Evcen reklam yüzü oldu - Sayfa 4
48