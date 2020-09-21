Yeni doğum yapan Ebru Şancı kendi sütüyle bakın ne yapıyor
37 yaşındaki eski manken ve sunucu Ebru Şancı kendi sütüyle ne yaptığını açıkladı.
Eylül 2015'te futbolcu Alpaslan Öztürk ile dünyaevine giren ve 2016'da ikizleri Mila ve Ceylin'i kucağına almıştı. Eski manken geçtiğimiz ay üçüncü çocuğunu kucağına almıştı.
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Doğum gününde oğlu Kürşad Fırat'ı kucağına aldıktan sonra bebeği ile yaptığı paylaşım binlerce beğeni almıştı.
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Şancı, doğum sonrası bebeği ve ikizleriyle sık sık paylaşım yapıyor. Zaman zaman kocasını paylaşıp yaptığı yorumlarla gündeme gelen Ebru Şancı kendisine takipçilerinden gelen soruya şaşırtan bir yanıt verdi.
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Ebru Şancı'nın cilt güzelliğinin sırrı takipçilerini şaşırttı.
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