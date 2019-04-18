Yeni Doğu Ekspresi geliyor meraklısını sevindirecek haber
Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Doğu Eksprese arkadaş geliyor. Aynı güzergahı paylaşacak yeni tren proje detayları ortaya çıktı.
Gencinden yaşlısına her kesimden yolcusu olan ve nostaljik zamanlar yaşatan Doğu Ekspres'inde yer bulmak gittikçe zorlaşıyor. Nostaljik treni Doğu Ekspresi, Ankara-Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars hattında sefer yapıyor. Yaklaşık bin 30 kilometrelik yol, 24.5 saatte tamamlanıyor. Yolcular, hat boyunca şehirleri izleyip keyif çıkarıyorlar. Anadolu’nun muhteşem doğa manzarasına tanık oluyor doğayı izleme şansı buluyorlar.
Meraklısı çok olan Doğu Ekspresi'nde 4 kişilik koltuklu pulman vagon, yatak olabilen 4 kişilik örtülü kuşetli vagon, lavabo, buzdolabı ve masanın bulunduğu 2 kişilik yataklı vagonlar bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları her gün bir sefer koyuyor ancak sefer sayısı, yoğun talebi karşılamıyor. Vatandaşlar, Doğu Ekspresi’ne bilet bulmak için birbirleriyle yarışıyor. Bilet bulmak haftaları alabiliyor
Fiyatı biraz daha pahalı: Vatandaşın yoğun talebi üzerine aynı güzergahta ikinci bir trenin daha hizmete sunulması için çalışma başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yaptığı çalışmaya göre ikinci tren, yalnızca yataklı vagonlardan oluşacak. Her gün bir sefer yapılacak. Doğu Ekspresi’ne göre bilet fiyatları pahalı olacak. Böylece, yoğun talebin bir bölümü daha karşılanmış olacak.
Sefer sayısının talebe yetişmediği Doğu Ekspres'inde ise vatandaşın en çok merak ettiği biletlere zam gelip gelmeyeceği. TCDD Taşımacılık, “kamuda gelirleri artırma” çalışmaları kapsamında bilet fiyatlarını artırılmasının mümkün olduğu sinyalini verdi.