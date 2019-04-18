Yeni Doğu Ekspresi geliyor meraklısını sevindirecek haber

Fiyatı biraz daha pahalı: Vatandaşın yoğun talebi üzerine aynı güzergahta ikinci bir trenin daha hizmete sunulması için çalışma başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yaptığı çalışmaya göre ikinci tren, yalnızca yataklı vagonlardan oluşacak. Her gün bir sefer yapılacak. Doğu Ekspresi’ne göre bilet fiyatları pahalı olacak. Böylece, yoğun talebin bir bölümü daha karşılanmış olacak.