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Yeni dizisi için saçlarını uzattı! Murat Boz yeni tarzıyla sosyal medyayı salladı

Yeni dizisi için saçlarını uzattı! Murat Boz yeni tarzıyla sosyal medyayı salladı

Murat Boz yeni dizisi için tarzını değiştirdi. Saçlarına kaynak yaptıran ünlü sanatçı sosyal medyayı ikiye böldü.

Yeni dizisi için saçlarını uzattı! Murat Boz yeni tarzıyla sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz günlerde Netflix'de yayınlanan Zeytin Ağacı dizisinde rol alan ünlü oyuncu ve şarkıcı Murat Boz yeni dizisi için saçlarını uzattı. Saçına kaynak yaptıran oyuncu o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Yeni dizisi için saçlarını uzattı! Murat Boz yeni tarzıyla sosyal medyayı salladı

Netflix'in 8 bölümlük dijital dizisi Zeytin Ağacı'nda başrol paylaşan Murat Boz ve Tuba Büyüküstün'ün öpüşme sahnesi damga vurmuştu.

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Yeni dizisi için saçlarını uzattı! Murat Boz yeni tarzıyla sosyal medyayı salladı

Dizide başarılı oyunculuklarıyla adından söz ettiren oyunculardan, Murat Boz'un yeni dizisi için saçlarını uzatması dikkat çekti.

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Yeni dizisi için saçlarını uzattı! Murat Boz yeni tarzıyla sosyal medyayı salladı

Sosyal medya hesabından saçına kaynak yapılan anları paylaşan Boz hayranlarını ikiye böldü.

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