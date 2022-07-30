Yeni dizisi için saçlarını uzattı! Murat Boz yeni tarzıyla sosyal medyayı salladı
Murat Boz yeni dizisi için tarzını değiştirdi. Saçlarına kaynak yaptıran ünlü sanatçı sosyal medyayı ikiye böldü.
Geçtiğimiz günlerde Netflix'de yayınlanan Zeytin Ağacı dizisinde rol alan ünlü oyuncu ve şarkıcı Murat Boz yeni dizisi için saçlarını uzattı. Saçına kaynak yaptıran oyuncu o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Netflix'in 8 bölümlük dijital dizisi Zeytin Ağacı'nda başrol paylaşan Murat Boz ve Tuba Büyüküstün'ün öpüşme sahnesi damga vurmuştu.
Dizide başarılı oyunculuklarıyla adından söz ettiren oyunculardan, Murat Boz'un yeni dizisi için saçlarını uzatması dikkat çekti.
Sosyal medya hesabından saçına kaynak yapılan anları paylaşan Boz hayranlarını ikiye böldü.