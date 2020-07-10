Yeni dizisi için Erdal Beşikçioğlu imaj değiştirdi görenler tanıyamadı
Behzat Ç. dizisiyle akıllara kazınan Erdal Beşikçioğlu, yeni dizisi Kimsesizler için imaj değişikliğine gitti. Erdal Beşikçioğlu'nu görenler tanıyamadı.
Behzat Ç. karakteriyle herkesin gönlüne taht kuran Erdal Beşikçioğlu, projenin beklenenin aksine tek sezonda bitmesinin ardından yeni dizi için hazırlıklara başladı. Yıllardır uzun saçları ve sakalıyla hafızalara kazınan usta oyuncu, imaj değiştirdi.
Sevilen oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Med Yapım tarafından hayata geçirilecek 'Kimsesizler' adlı yeni dizi için saçını ve sakalını kestirdi.
Yapımcılığını Medyapım'ın üstleneceği, yönetmen koltuğunda Nadim Güç'ün oturacağı, kadrosunda; Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız ve Kübra Süzgün'ün yer aldığı Kimsesizler dizisi yeni sezonda FOX TV'de yayımlanacak.
Peki, Erdal Beşikçioğlu kimdir?
Erdal Beşikçioğlu, 5 Ocak 1970 yılında Ordu, Ünyeli bir memur baba ve Ankaralı Arnavut bir annenin ilk çocuğu olarak Ankara’da dünyaya geldi.