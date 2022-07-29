Yeni dizisi Duy Beni olay yaratmıştı! Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali görenlere "Bu kim" dedirtti
Rabia Öztürk'ün estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! Duy Beni dizisinde Ekim karakterini canlandıran ünlü oyuncu güzelliğiyle dikkat çekiyordu. Ünlü oyuncu estetik güzeli olduğu ortaya çıktı.
Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ile adını duyuran şimdilerde Duy Beni dizisinde Ekim karakterine hayat veren ünlü oyuncu Rabia Soytürk güzelliğiyle dikkat çekiyordu. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme gelen ünlü oyuncunun eski fotoğrafları ortaya çıktı. Yüzündeki değişimlerle gündem olan Soytürk'ün estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu.
Duy Beni dizisinde Ekim karakterini canlandıran Rabia Soytürk, performansıyla dikkat çeken isimler arasında yer aldı.
Birçok dizide rol alan güzel oyuncu Haluk Bilginer ve Cansu Dere'nin
başrol oynadığı Şahsiyet dizisi ile ilk defa kameraların karşısına geçmişti.
Oynadığı dizilerde başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken oyuncu sosyal medyada kullanıcıların en çok konuştuğu, merak ettiği isim haline gelmişti.