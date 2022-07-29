Yeni dizisi Duy Beni olay yaratmıştı! Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali görenlere "Bu kim" dedirtti

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ile adını duyuran şimdilerde Duy Beni dizisinde Ekim karakterine hayat veren ünlü oyuncu Rabia Soytürk güzelliğiyle dikkat çekiyordu. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme gelen ünlü oyuncunun eski fotoğrafları ortaya çıktı. Yüzündeki değişimlerle gündem olan Soytürk'ün estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu.