Yeni dizi sinyali! Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'dan Ahmet Kural Murat Cemcir itirafı geldi
Bir YouTube programına konuk olan Özgür Ozan, 2006'da başlayan Arka Sokaklar dizisi hakkında konuşurken Ahmet Kural ve Murat Cemcir itirafıyla şaşırttı.
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban rolüne hayat veren oyuncu Özgür Ozan, konuk olduğu bir YouTube programında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.
Film, dizi, belgesel yapımlarını bünyesinde kapsayan dijital platformlar hakkında konuşan Özgür Ozan, "En son oynadığımız film bile benim hiç hayal edemediğim şeyler yani o zamanlar." dedi.
" Eskiden Hollywood'a gitmek için yabancı dil konuşman gerekiyordu" diyen Ozan "Şimdi ona gerek yok bu dijital platformlarla başka ülkelere gitme umut doğdu sana. Artık Hollywood yok, gerek yok. Yabancı dile de gerek yok." şeklinde konuştu.
Konuşmalarına devam eden Özgür Ozan, "Gerçekten çok uzaktı bize. Bir aktör olarak daha ne kadar ileriye gidebilirdik ki yani? Burada sinemada, dizide bir yere gelebilirsin ki daha bakalım şu bitsin, başka dizilerde inşallah..." dedi.