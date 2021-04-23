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Yeni dizi Aşkın Tarifi'nde Kadir Doğulu'nun partneri YouTube fenomeni oldu

Yeni dizi Aşkın Tarifi'nde Kadir Doğulu'nun partneri YouTube fenomeni oldu

Kadir Doğulu'nun yeni dizisi belli oldu Aşkın Tarifi dizisindeki partnerinin de kim olduğu ortaya çıktı.

Yeni dizi Aşkın Tarifi'nde Kadir Doğulu'nun partneri YouTube fenomeni oldu

Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan Kadir Doğulu, yeniden ekranlara dönmek için hazırlanıyor. Doğulu, Aşkın Tarifi adlı diziyle beraber yeniden sevenleriyle buluşacak. Yakışıklı oyunucunun partneri kim olacak belli oldu.

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Yeni dizi Aşkın Tarifi'nde Kadir Doğulu'nun partneri YouTube fenomeni oldu

Kadir Doğulu, genç yetenek Serra Arıtürk ile kamera karşısına geçecek. Daha önce Youtube'da söylediği şarkılarla adından söz ettiren Arıtürk, restoran sahibi bir şefi canlandıracak. 

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Yeni dizi Aşkın Tarifi'nde Kadir Doğulu'nun partneri YouTube fenomeni oldu

Yakın zamanda çekimlerine başlanacak olan dizi, Fransız mutfağında uzman Gaziantepli bir şefin hikayesini anlatacak.

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Yeni dizi Aşkın Tarifi'nde Kadir Doğulu'nun partneri YouTube fenomeni oldu

Serra Arıtürk: Son dönemlerde Youtube üzerinden seslendirdiği şarkılar ile adından söz ettiren Serra Arıtürk güçlü sesi ve vokali ile müzik severleri büyülemeyi başarmıştır. Kendi bestelerinin yanı sıra hit parçalarıda yorumlamaya devam etmektedir.

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