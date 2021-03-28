Yeni Çiftlik Bank dolandırıcıları! Dolandırıldık dediler ama paralarını karlarıyla birlikte geri almışlar
Mehmet Aydın'ın kurduğu Çiftlik Bank, binlerce mağdurdan milyonlarca lira dolandırdı. Mağdurların çokluğu nedeniyle şimdi de 'mağdur' numarası yapan fırsatçılar ortaya çıktı. Akılları sıra bu kez de onlar Çitlik Bank mağduru olarak devleti dolandıracaklardı. Ama ifşa oldular...
Sanal ortamda çiftlik kurarak topladığı yatırımcıları gerçek hayatta hayvan sahibi olacakları vaadiyle kandıran ÇiftlikBank dolandırıcılığıyla ilgili soruşturma sürüyor. Son dönemde yaklaşık 1300 kişi daha mağdur edildiklerini belirterek savcılığa başvurdu. Savcılık yapılan başvurular için önce bilirkişi incelemesine gönderdi. İşte orada yeni bir ÇitlikBank dolandırıcılığı ortaya çıktı.
ÇiftlikBank organizasyonunda paraların transferi için kullanılan ‘Papara’ adlı sistem üzerinde yapılan inceleme, sözde mağdurların yeni dolandırıcılık yöntemini ortaya çıkardı. Mağdurum diye başvuran 1300 kişiden 557'sinin yatırdıkları paraları geri alamadıkları veya çok azını geri alabildikleri tespit edildi.
Sözde 750 mağdur kar paylarıyla birlikte geri almış
750 kişinin ise yatırdıkları paraları geri aldığı bir kısmının da yatırdıkları paradan kar elde ederek daha fazlasını aldığı belirlendi. Bu kişilerin herhangi bir zararı tespit edilemediği için dosyaları ayrıldı. ÇiftlikBank sisteminde yaklaşık 700 milyon lira katılımcılara geri dağıtılmış, sistemin ilk halkasına dahil olan ve koyduğu parayı çok yüksek kârla geri alanları görenler de sisteme dahil olmaya devam etmişti.
557 yeni mağdur
Zararı tespit edilen 557 kişi ise ‘mağdur’ ve ‘müşteki’ kabul edilerek yeni iddianame hazırlandı. İddianamede ÇiftlikBank’ın kurucusu ve organizatörü Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu yönetici konumundaki 17 kişinin ‘bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapmak’tan ‘557 kez’ daha cezalandırılması istendi.