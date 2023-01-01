Yeni trafik cezaları artık devrede! Hangi ceza ne kadar oldu işte yeni tarife
2023 yılı için uygulanacak trafik cezaları belli oldu. Cezalar bugünden itibaren geçerli olacak. Peki hangi ceza ne kadar arttı? İşte detaylar...
Yeni Trafik cezaları belli oldu. Artış oranlarına göre; 2022'de 427 TL olan kırmızı ışıkta geçme cezası 951 TL,. hız sınırını yüzde 10 - yüzde 30'a kadar aşmanın cezası ise, 951 TL olarak belirlendi.
2022'de 427 TL olan kırmızı ışıkta geçme cezası 2023 yılında 951 lira oldu.
Hız sınırını yüzde 30 - yüzde 50'ye kadar aşmak 888 TL'den bin 979 TL'ye, hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak ise, bin 823 TL'den 4 bin 64 TL'ye yükseldi.
Birçok sürücünün uymadığı emniyet kemeri ihlaline de yüksek ceza geliyor. 2022'de 196 TL olan emniyet kemeri takmamanın cezası, yapılan değerleme oranıyla 436 TL'ye yükseldi.