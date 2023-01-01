Yeni trafik cezaları artık devrede! Hangi ceza ne kadar oldu işte yeni tarife

Yeni Trafik cezaları belli oldu. Artış oranlarına göre; 2022'de 427 TL olan kırmızı ışıkta geçme cezası 951 TL,. hız sınırını yüzde 10 - yüzde 30'a kadar aşmanın cezası ise, 951 TL olarak belirlendi.