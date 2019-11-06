Yeni boşanan Melis İşiten cinsel organa meraklı değilim deyip ateş püskürdü
Geçtiğimiz aylarda Uraz Kaygılaroğlu ile olan evliliğini bitiren Melis İşiten, kendisini mesaj yoluyla rahatsız edenlere dayanamayıp bir paylaşım yaptı.
2014 yılında meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile hayatını birleştiren ve 2016 yılında ise Ada ismini verdiği kızı dünyaya gelen Melis İşiten, geçtiğimiz aylarda evliliğini dostça bitirdiklerini duyurmuştu. İşiten bu sefer sosyal medyadan paylaştığı bir yazı ile gündeme geldi.
Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla sıkça taciz mesajı aldığını söyleyen Melis İşiten, her taciz mesajını savcılığa verdiğini duyurdu. İşiten, sözlerine şu şekilde devam etti:
Cinsel organınızı görmek zorunda değilim: "Şey... Haberiniz olsun diye söylüyorum. Cinsel olarak taciz edildiğim her mesajın sahibi savcılığa gidiyor. Haberiniz olsun yani. Eleştiri, linç, hakaret falan bunların hepsi canım, ciğerim ama ben sizin cinsel organınızı görmek zorunda değilim. Bu bir sapıklık. İfşa etmiyorum diye sessiz kalıyorum sanmanızı istemem sevgili sapıklar! Bir şeyin önüne geçilecekse sosyal medyada, ilk bunun geçilecek!"
Sürekli kızıyla paylaşım yapıyor: Öte yandan eşiyle boşanma kararı alan Melis İşiten, şimdilerde kızı ve mutlu anlarını takipçileriyle paylaşıyor.