Yeni bir iddia ortaya atıldı! Reynmen, Cem Yılmaz'ı yönetmiş
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'la akrabalığıyla bilinen sosyal medya fenomeni Reynmen hakkında yeni bir haber ortaya çıktı
Reynmen lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, Derdim Olsun ve Ela şarkılarıyla YouTube'da rekorlara imza atmıştı. Kısa sürede ününe ün katan Reynmen geçtiğimiz günlerde Çeşme'de sahne almıştı.
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Loca fiyatlarının 40 bin liraya kadar çıktığı sahnede Reynmen'in playback yapması eleştirilerin odağı olmuştu. Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile akrabalığı bulunan Reynmen hakkında çarpıcı bir haber öne sürüldü.
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Habertürk'ten Akif Yaman'ın özel haberine göre Reynmen'in daha önce Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesaplarını yürüttüğü ve bir süre sonra bıraktığı öğrenildi.
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Yusuf Aktaş ile annesi Hasibe Yılmaz Aktaş, 2013 yılında Cem Yılmaz'ın imza gününe katılmış ve bu buluşma haber bültenlerinde yayınlanmıştı.
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