Yeni bir gezegen keşfedildi 3 adet güneşi var dünyadan 22,5 ışık yılı uzakta

Dünyadan 1.5 kat büyük: Bu nedenle gezegenin yüzey sıcaklığının 160 santigrat dereceye ulaştığına dikkati çeken bilim insanları, dünyadan 1.5 kat daha büyük olan LTT 144Ab'nın dünyaya göre daha yoğun bir gezegen olduğuna dikkati çekti. Astronomlar gezegenin atmosferinde metan ve karbon dioksit gibi gazlar tespit etmeye çalışacak.