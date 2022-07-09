Yeni bir aşk mı doğuyor dedirten paylaşım! Yargı'nın Pars Savcısı Hazal Subaşı ile tatile çıktı

2013 yılında Ben de Özledim dizisiyle ilk kez ekranlara gelen 36 yaşındaki başarılı oyuncu Mehmet Yılmaz Ak Yalan Dünya, İçerde, Çukur, Ramo gibi dizilerde rol aldı. Yılmaz Ak Kanal D’de ekrana gelen Yargı dizisiylede kariyerinde büyük bir çıkış yaptı.