Yeni bir aşk mı doğuyor dedirten paylaşım! Yargı'nın Pars Savcısı Hazal Subaşı ile tatile çıktı
Sezon boyunca reytingleri alt üst eden sevilen dizi Yargı'nın Pars savcısı Mehmet Yılmaz Ak dizinin sezon finali vermesiyle tatil molası verdi. Yılmaz Ak'ın tatilde kendisi gibi oyuncu Hazal Subaşı ile olan pozlarını sosyal medya hesabından paylaşınca akıllara yeni bir aşk mı doğuyor sorusu geldi.
Dönemin parlak oyuncularından Kasaba Doktoru dizisinin Leyla'sı Hazal Subaşı ve Yargı dizisinin Pars savcısı Mehmet Yılmaz Ak birlikte tatilde çekildikleri fotoğraf ile yeri yerinden oynattı.
2013 yılında Ben de Özledim dizisiyle ilk kez ekranlara gelen 36 yaşındaki başarılı oyuncu Mehmet Yılmaz Ak Yalan Dünya, İçerde, Çukur, Ramo gibi dizilerde rol aldı. Yılmaz Ak Kanal D’de ekrana gelen Yargı dizisiylede kariyerinde büyük bir çıkış yaptı.
Hazal Subaşı ise Adını Sen Koy dizisi ile televizyon dünyasına adım atmıştı. Çukur dizisi ile adını duyurmayı başaran güzel oyuncu dizinin sezon finali yapması ile soluğu tatilde aldı.
Dizileri sezon tatiline giren iki başarılı oyuncu kısa süre önce bir yemekte bir araya geldi. Hazal Subaşı, Mehmet Yılmaz Ak’la çekilmiş fotoğrafını “Sonunda tatil be” diyerek paylaştı. Bu paylaşım iki oyuncunun hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı.