Yeni Bergen Farah Zeynep Abdullah kilo aldı diyenlere kapak yaptı

Yüzünü dolgun gösteren bir filtre kullanan oyuncu, "Bugün çok önemli bir Haber okudum. Bunu hepinizle paylaşmak istiyorum. Duymayanlar da duysun. Bütün dünya için önemli olduğunu düşünüyorum, Türkiye için özellikle. ‘Farah kilo almış, Farah kilolarıyla şoke etti. Farah sen ne yaptın?’ gibi başlıklar durumun ne kadar feci olduğunu gösteriyor.