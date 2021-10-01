Yeni Bergen Farah Zeynep Abdullah kilo aldı diyenlere kapak yaptı
TRT'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat veren ve 2. sezonda diziden ayrılan başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sevgilisi Halis tarafından öldürülen şarkıcı Bergen'in hayatını oynayacak. Şu sıralar rolüne hazırlanan Farah Zeynep hakkında çıkan kilo aldı yorumlarını ti'ye aldı.
Masumlar Apartmanı dizisinin senaryosunu ağır dram içerdiği için diziden ayrılan Farah Zeynep Abdullah son günlerin en çok konuşulan oyuncularından biri oldu. 80'li yıllara damga vuran şarkıcı Bergen'in hayatını oynayacak olan başarılı oyuncunun son paylaşımı takipçilerini güldürdü.
arah Zeynep Abdullah, kilo aldığı yönünde yapılan haberleri ti'ye aldı. Filtreli videolarını sosyal medya hesabından paylaşan Abdullah, “Sıkılmadınız mı insanların orasından burasından konuşmaktan” dedi.
Oyuncu, ınstagram hesabında paylaştığı filtreli videolarla haberleri ti'ye aldı.
Yüzünü dolgun gösteren bir filtre kullanan oyuncu, "Bugün çok önemli bir Haber okudum. Bunu hepinizle paylaşmak istiyorum. Duymayanlar da duysun. Bütün dünya için önemli olduğunu düşünüyorum, Türkiye için özellikle. ‘Farah kilo almış, Farah kilolarıyla şoke etti. Farah sen ne yaptın?’ gibi başlıklar durumun ne kadar feci olduğunu gösteriyor.