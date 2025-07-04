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Yeni baba olmuştu! Oyuncu Kaan Urgancıoğlu oğlu Ardıç ile fotoğraf paylaştı!

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Yeni baba olmuştu! Oyuncu Kaan Urgancıoğlu oğlu Ardıç ile fotoğraf paylaştı!

Oyuncu Kaan Urgancıoğlu oğlu Ardıç ile karelerini paylaştı. Taze babanın pozlarına yorum yağdı. Sevilen oyuncu oğlu ile yazın keyfini çıkarıyor...

Yeni baba olmuştu! Oyuncu Kaan Urgancıoğlu oğlu Ardıç ile fotoğraf paylaştı! - Resim: 1

Oyuncu Kaan Urgancıoğlu ve eşi Burcu Denizer, sosyal medyadan mutlu aile pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Ünlü isim son olarak, minik oğlu Ardıç ile yeni fotoğraflarını Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu.

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Yeni baba olmuştu! Oyuncu Kaan Urgancıoğlu oğlu Ardıç ile fotoğraf paylaştı! - Resim: 2

BÜYÜK AŞKTA MUTLU SON 

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Burcu Denizer ile Atina’daki Türkiye Başkonsolosluğu’nda 19 Haziran 2023'te dünyaevine girmişti.

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Yeni baba olmuştu! Oyuncu Kaan Urgancıoğlu oğlu Ardıç ile fotoğraf paylaştı! - Resim: 3

SADE BİR TÖRENLE EVLENMİŞLERDİ

Kendi aralarında sade bir törenle hayatlarını birleştiren oyuncu, nikâh fotoğraflarını Instagram hesabından "Sürpriz" notuyla yayınlamıştı.

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Yeni baba olmuştu! Oyuncu Kaan Urgancıoğlu oğlu Ardıç ile fotoğraf paylaştı! - Resim: 4

MÜJDEYİ DUYURDULAR

Nikâhtan kısa bir süre sonra ünlü çiftten güzel haber gelmişti. Burcu Denizer, Instagram sayfasından karnı burnunda bir karesini paylaşarak, bebek beklediğini doğrulamıştı.

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