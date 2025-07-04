Yeni baba olmuştu! Oyuncu Kaan Urgancıoğlu oğlu Ardıç ile fotoğraf paylaştı!
Oyuncu Kaan Urgancıoğlu oğlu Ardıç ile karelerini paylaştı. Taze babanın pozlarına yorum yağdı. Sevilen oyuncu oğlu ile yazın keyfini çıkarıyor...
Oyuncu Kaan Urgancıoğlu ve eşi Burcu Denizer, sosyal medyadan mutlu aile pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Ünlü isim son olarak, minik oğlu Ardıç ile yeni fotoğraflarını Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu.
BÜYÜK AŞKTA MUTLU SON
Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Burcu Denizer ile Atina’daki Türkiye Başkonsolosluğu’nda 19 Haziran 2023'te dünyaevine girmişti.
SADE BİR TÖRENLE EVLENMİŞLERDİ
Kendi aralarında sade bir törenle hayatlarını birleştiren oyuncu, nikâh fotoğraflarını Instagram hesabından "Sürpriz" notuyla yayınlamıştı.
MÜJDEYİ DUYURDULAR
Nikâhtan kısa bir süre sonra ünlü çiftten güzel haber gelmişti. Burcu Denizer, Instagram sayfasından karnı burnunda bir karesini paylaşarak, bebek beklediğini doğrulamıştı.