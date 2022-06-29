Yeni ayla hepsi bu hafta olacak gıda krizi ve Türkiye sürprizi! Dinçer Güner'den günlük burç yorumları

Bu hafta medyana gelecek yeni ay Türkiye'ye önemli mesajlar veriyor. Dünya gündemine yeni ay gıda krizini taşırken, Türkiye'ye umut verecek. Yeni ay Yengeç burcunun 7. derecesinde meydana geliyor. Yeni ay ile ilgili herkesin dikkat etmesi gereken bir not var. Bu ay aşırı yemeye ve kilo almaya sebep olabilir. Yeni ayın etkilerini ve günlük burç yorumlarını Dinçer Güner, yazdı.