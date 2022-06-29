Yeni ayla hepsi bu hafta olacak gıda krizi ve Türkiye sürprizi! Dinçer Güner'den günlük burç yorumları
29 Haziran 2022 çarşamba günü burç yorumları Dinçer Güner'den geldi. Bu hafta 7. evrede gerçekleşecek yeni ay Türkiye'ye iyi haberler getirirken, dünya gündemine gıda krizini sokacak. Sağlık krizleri de tetiklenebilir özellikle mide bölgesi. Yeni ayın Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarına etkileri ve günlük bur yorumları
Bu hafta medyana gelecek yeni ay Türkiye'ye önemli mesajlar veriyor. Dünya gündemine yeni ay gıda krizini taşırken, Türkiye'ye umut verecek. Yeni ay Yengeç burcunun 7. derecesinde meydana geliyor. Yeni ay ile ilgili herkesin dikkat etmesi gereken bir not var. Bu ay aşırı yemeye ve kilo almaya sebep olabilir. Yeni ayın etkilerini ve günlük burç yorumlarını Dinçer Güner, yazdı.
-''Bu hafta Yengeç burcunun 7. Derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni aya Koç burcunda seyahat eden Jüpiter’in sert bir kontağı olacak. Mirzam sabit yıldızı da bu yeni ayda etkin olacak.
Şimdi bu yeni ayın önce bireysel sonra dünya sonra da Türkiye üzerinde ne gibi etkileri olabilir birlikte göz atalım. Yengeç yeni ay zamanları kendimizi daha fazla güvende hissetmek istediğimiz, korunma ihtiyacımızın arttığı, ev, aile, gayrimenkul, aile büyükleri ile ilgili konulara odaklandığımız zamanlara işaret eder. Geçmişe ait konular açılır, anılar gündeme gelebilir.
Evi derlemek, toplamak, eksiklerini gidermek, tamirat ve bakım işleri ile ilgilenmek, taşınmak, ev almak, ev satmak, şehir veya ülke değiştirmek, evimizin dekorasyonu ile ilgilenmek, evimizin güvenliğini sağlamak için alarm taktırmak gibi uğraşlarımız olabilir. Anne olmak, hamilelikle ilgili güzel gelişmelerde meydana gelebilir.