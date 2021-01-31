Yeni aşkıyla yakalandı! Exxen'in Yetiş Zeynep'i Aslı Bekiroğlu gazetecilere sırtını döndü
Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda Yetiş Zeynep dizisinde rol alan Aslı Bekiroğlu yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi.
Instagram hesabını aktif kullanan oyuncu Aslı Bekiroğlu, yaklaşık iki yıldır Can Koçkan ile aşk yaşıyordu. Çift, eğlenceli anlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyordu. Çift geçtiğimiz günlerde ilişkilerini sonlandırma kararı aldı.
Evlilik teklifi almadığını vurgulayan Bekiroğlu, "Henüz evlilik teklifi almadım. Ne olacak bakalım?" diyerek sevgilisine gönderme yapmıştı.
Öte yandan geçtiğimiz aylarda Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülenen ikili, muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı. Evlenecekleri konuşulan Aslı Bekiroğlu ve Can Koçkan, "Ailelerimiz tanıştı, çok iyiyiz" açıklamasını yapmıştı.
Herkes bu ayrılığın nedenini merak ederken Aslı Bekiroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım akılları karıştırmıştı.