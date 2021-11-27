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'Yeni aşkı ortaya çıktı' dendi! Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun son noktayı koydu

'Yeni aşkı ortaya çıktı' dendi! Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun son noktayı koydu

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun'un başrollerinde yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin yıldızı Şenolsun yeni sevgilisi sosyal medyada olay olunca açıklama yaptı.

'Yeni aşkı ortaya çıktı' dendi! Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun son noktayı koydu

Son dönemin yıldızı parlayan oyuncuları arasında yer alan Melisa Şenolsun,  geçtiğimiz aylarda ünlü işletmeci Umut Evirgen'le olan ilişkisini noktalayan noktalamıştı. 

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'Yeni aşkı ortaya çıktı' dendi! Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun son noktayı koydu

Şenolsun'un yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

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'Yeni aşkı ortaya çıktı' dendi! Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun son noktayı koydu

Bir dönem Hande Erçel, Melisa Döngel ve Eliz Sakuçoğlu gibi ünlü isimlerle aşk yaşayan Ekin Mert Daymaz ile Şenolsun'un, geçtiğimiz günlerde Cihangir'de birlikte eğlendiği öne sürüldü.

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'Yeni aşkı ortaya çıktı' dendi! Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun son noktayı koydu

Gece geç saatlerde sokakta sarmaş dolaş yürüyen Daymaz ve Şenolsun'u görenler şaştı kaldı.

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