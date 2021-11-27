'Yeni aşkı ortaya çıktı' dendi! Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun son noktayı koydu
Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun'un başrollerinde yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin yıldızı Şenolsun yeni sevgilisi sosyal medyada olay olunca açıklama yaptı.
Son dönemin yıldızı parlayan oyuncuları arasında yer alan Melisa Şenolsun, geçtiğimiz aylarda ünlü işletmeci Umut Evirgen'le olan ilişkisini noktalayan noktalamıştı.
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Şenolsun'un yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
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Bir dönem Hande Erçel, Melisa Döngel ve Eliz Sakuçoğlu gibi ünlü isimlerle aşk yaşayan Ekin Mert Daymaz ile Şenolsun'un, geçtiğimiz günlerde Cihangir'de birlikte eğlendiği öne sürüldü.
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Gece geç saatlerde sokakta sarmaş dolaş yürüyen Daymaz ve Şenolsun'u görenler şaştı kaldı.
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