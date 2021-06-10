Yeni aşkı ortaya çıktı 10 yaş farkı var! İşte Kırmızı Oda'nın Nazlı'sı Pınar Deniz sevgilisi
Kırmızı Oda ve Aşkın Kıyameti projelerinin ardından soluğu tatilde alan Pınar Deniz'in yeni aşkı ortaya çıktı.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda'da Nazlı Gündoğan karakteriyle son olarak ekrana gelen 27 yaşındaki Pınar Deniz, Aşkın Kıyameti filminin çekimlerini geçtiğimiz günlerde bitirmişti.
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Deniz'in Aşkın Kıyameti filminde birlikte rol aldığı 37 yaş büyük Yiğit Kirazcı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
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Film çekiminin bitmesiyle soluğu Marmaris'te alan ikilinin görüntüleri ortaya çıktı.
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İki başarılı oyuncu, önceki gün bir plajda sarmaş dolaş görüntülendi.
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