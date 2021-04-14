Yeni aşıklarda flaş gelişme İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu hamlelerini yaptı
Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli aşkında yeni bir gelişme ortaya çıktı.
Geçtiğimiz hafta magazin gündemine bomba gibi bir aşk haberi düştü. Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu İlker Kaleli'nin aşk tohumlarının Bodrum'da atıldığı öğrenildi. İkilinin yeni aşkı herkesi şaşırtırken herhangi bir açıklama ya da fotoğraf bir türlü ortaya çıktı.
Aşk haberleri çıkmadan önce birbirlerini takip etmeyen çift, ilişkilerini sosyal medyaya taşıdı ve birbirlerini takip etmeye başladı.
Çift aşklarını Bodrum'da gözlerden uzak yaşamaya çalışıyor. Bir aydır birlikte olan ikilinin oldukça mutlu olduğu söyleniyor.
Öte yandan Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz yıl evlendiği şef Hazer Amani ile bu yıl başında boşanmıştı.