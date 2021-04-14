Yeni aşıklarda flaş gelişme İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu hamlelerini yaptı

Geçtiğimiz hafta magazin gündemine bomba gibi bir aşk haberi düştü. Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu İlker Kaleli'nin aşk tohumlarının Bodrum'da atıldığı öğrenildi. İkilinin yeni aşkı herkesi şaşırtırken herhangi bir açıklama ya da fotoğraf bir türlü ortaya çıktı.