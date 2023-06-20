Yeni asgari ücret 11 bin 402 lira oldu! Asgari ücret zammıyla hepsi değişti işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı...

İŞSİZLİK MAAŞI

İşsizlik maaşı aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 40'ından az olamazken, yüzde 80’ini geçemiyor. 2023 yılında işsizlik maaşı en düşük 4 bin 3, en yüksek 8 bin 6 lira olarak uygulanıyor.

Yüzde 34 zam sonrası: En düşük 5 bin 364, en yüksek 10 bin 728 lira