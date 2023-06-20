Yeni asgari ücret 11 bin 402 lira oldu! Asgari ücret zammıyla hepsi değişti işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı...
Yeni asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini açıkladı.Ara zam sonrasında 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması da değişti. İşte asgari ücret sonrası yeni rakamlar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücretin brüt 13 bin 414 lira, net 11 bin 402 lira olarak uygulanacağını bildirdi. Asgari ücrete ara zam sonrasında pek çok kalemde değişiklik yaşandı.
İşte işsizlik maaşından, engelli aylığına, kıdem tazminatı tavanından askerlik ve doğum borçlanmasına kadar yaşanacak değişiklikler...
İŞSİZLİK MAAŞI
İşsizlik maaşı aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 40'ından az olamazken, yüzde 80’ini geçemiyor. 2023 yılında işsizlik maaşı en düşük 4 bin 3, en yüksek 8 bin 6 lira olarak uygulanıyor.
Yüzde 34 zam sonrası: En düşük 5 bin 364, en yüksek 10 bin 728 lira
ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI
Doğum ve askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor. Mevcut durumda en düşük prim günlük 106,75 lira, en yüksek prim de 693,89 lira olarak uygulanıyor.
Yüzde 34 zam sonrası: En düşük 143,04 en yüksek 929,81