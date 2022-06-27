Yeni asgari ücret için bomba detaylara dikkat! Başvuran kazançlı çıkacak
Asgari ücret dahil, emekli ve memur maaşları ile birlikte milyonlarca kişinin gelirini artıracak Temmuz zammı için geri sayım başladı. Öte yandan asgari ücret ek zammı ile birlikte doğum, askerlik ve yurtdışı askerlik borçlanmasının da tutarı artacak. 1 Temmuz tarihine kadar başvuru yapanlar artıştan etkilenmeyecek.
Asgari ücrette ek zamla birlikte doğum, yurtdışı, askerlik borçlanmasının tutarı da artacak.
Borçlanma yapacaklar için başvuru tarihinde geçerli olacak brüt asgari ücret (5004 lira) esas alınıyor. Asgari ücrete ek zam 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacağı için mevcut tutar üzerinden borçlanacakların en geç 30 Haziran mesai bitimine kadar işlem yapmasında fayda bulunuyor.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre erken emeklilik için prim günü eksik olan ya da sigorta başlangıç tarihini öne çekmek isteyenler doğum, askerlik başta olmak üzere on başlıkta borçlanma hakkına sahip bulunuyor.
Borçlanmayı bu hafta yapanlar maliyet artışından etkilenmeyecek. Çalışan kadınlar doğum, erkekler askerlik, sigortalı olmadan doktora öğrenimi, avukatlık stajı yapanlar, hekimler fahri asistanlıkta geçen süreleri, kısmi süreli çalışılan aylara ilişkin eksik süreler borçlanılabiliyor.
Doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük prim 53,38 lira en yüksek prim de 400,32 lira. Asgari ücrette son durum, eksik prim gün sayısını tamamlama, borçlanma seçenekleri başta olmak üzere merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle: