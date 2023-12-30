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Yeni asgari ücret belli oldu! 10 gelir artıyor, 5 ödeme yükseliyor

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Yeni asgari ücret belli oldu! 10 gelir artıyor, 5 ödeme yükseliyor

2024 yılında uygulanacak yeni asgari ücret belli oldu. Yeni asgari ücret 17.002 TL olarak uygulanacak. Milyonları ilgilendiren yeni rakam birçok kalemi de etkileyecek. Detaylara bakın...

Yeni asgari ücret belli oldu! 10 gelir artıyor, 5 ödeme yükseliyor

 "Yeni asgari ücret 7-8 milyon kadar işçinin maaşını direkt ilgilendirirken tüm çalışanların da gelirini artıracak. Sadece gelirleri değil borçlanmaların da rakamları değişecek." ifadelerini kullanan Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında asgari ücretlere birlikte değişecekleri sıraladı:

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Yeni asgari ücret belli oldu! 10 gelir artıyor, 5 ödeme yükseliyor

10 GELİR ARTIYOR

 ● Asgari ücret maaşları artıracak, ● Vergi dışı tutulacak kazanç artacak, ● Kıdem tazminatı artacak, ● Rapor parası zamlanacak, ● Analık ücretleri artacak, 

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Yeni asgari ücret belli oldu! 10 gelir artıyor, 5 ödeme yükseliyor

● Yarı zamanlı ödenek artacak, ● Stajyere yeni ücret, ● İşsizlik maaşı yükselecek, ● İş arayanlara verilen destek artacak, ● BES'te devlet katkısının üst limiti artacak

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Yeni asgari ücret belli oldu! 10 gelir artıyor, 5 ödeme yükseliyor

 5 ÖDEME YÜKSELİYOR

● Bağkur primi artacak, ● SSK primi artacak, ● GSS ödemesi artacak, ● İsteğe bağlı sigorta ödemesi artacak, ● Borçlanma miktarları artacak

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