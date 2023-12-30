Yeni asgari ücret belli oldu! 10 gelir artıyor, 5 ödeme yükseliyor
2024 yılında uygulanacak yeni asgari ücret belli oldu. Yeni asgari ücret 17.002 TL olarak uygulanacak. Milyonları ilgilendiren yeni rakam birçok kalemi de etkileyecek. Detaylara bakın...
"Yeni asgari ücret 7-8 milyon kadar işçinin maaşını direkt ilgilendirirken tüm çalışanların da gelirini artıracak. Sadece gelirleri değil borçlanmaların da rakamları değişecek." ifadelerini kullanan Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında asgari ücretlere birlikte değişecekleri sıraladı:
10 GELİR ARTIYOR
● Asgari ücret maaşları artıracak, ● Vergi dışı tutulacak kazanç artacak, ● Kıdem tazminatı artacak, ● Rapor parası zamlanacak, ● Analık ücretleri artacak,
● Yarı zamanlı ödenek artacak, ● Stajyere yeni ücret, ● İşsizlik maaşı yükselecek, ● İş arayanlara verilen destek artacak, ● BES'te devlet katkısının üst limiti artacak
5 ÖDEME YÜKSELİYOR
● Bağkur primi artacak, ● SSK primi artacak, ● GSS ödemesi artacak, ● İsteğe bağlı sigorta ödemesi artacak, ● Borçlanma miktarları artacak