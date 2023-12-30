Yeni asgari ücret belli oldu! 10 gelir artıyor, 5 ödeme yükseliyor

"Yeni asgari ücret 7-8 milyon kadar işçinin maaşını direkt ilgilendirirken tüm çalışanların da gelirini artıracak. Sadece gelirleri değil borçlanmaların da rakamları değişecek." ifadelerini kullanan Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında asgari ücretlere birlikte değişecekleri sıraladı: