Yeni araştırma: Günde 10 bin adım yerine 4 bin 400 adım atmak yeterli
Harvard Üniversitesi'nde yapılan yeni araştırma günde 10 bin adım atmak yerine sadece 4 bin 400 adım yürümenin ciddi hastalıklara karşı korunmak için yeterli olabileceğini ortaya koydu.
ABD’de yer alan Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde fiziksel aktivite seviyelerinin faydaları üzerine yapılan bir inceleme, klasik hedefin aşırı olabileceği sonucuna ulaştı.
Fiziksel aktivite bunama, kanser ve hastalıkları önlüyor
Bununla birlikte, fiziksel aktivite, bunama ve belirli kanser türleri gibi kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olurken, tip 2 diyabet gibi durumları iyileştirebilir. Ancak, 10 bin adım hedefine ulaşmak için ortalama bir insanın günde yaklaşık iki saat yürüyüş yapması gerekiyor. 4 bin 400 adım için ise yalnızca 53 dakika yeterli.
10 bin adım hedefinin kökeni pazarlama kampanyası
Çalışma The Conversation adlı bilimsel dergide yayımlandı. Araştırmayı değerlendiren Hertfordshire Üniversitesi'nden egzersiz ve sağlık fizyolojisi uzmanı Lindsay Bottoms, kökeni bir pazarlama kampanyasına dayanan 10 bin adım hedefinin gerçek faydalarının sorgulanmasının sevindirici olduğunu ifade etti.
Dr. Bottoms, ``Günde 10 bin adımlık hedef, 1965'te Japonya'da Yamasa Clock tarafından satılan bir ticari bir adımsayardan geliyor. Cihaz, 10 bin adım anlamına gelen ‘Manpo-kei’ olarak adlandırıldı. On bin adımlık günlük hedef reklam kampanyası olarak kullanıldı ardından bu tüm dünyaya yayıldı. Fitbit gibi popüler akıllı saatler tarafından günlük aktivite hedeflerine dahil edildi” ifadelerini kullandı.