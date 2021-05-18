Yeni araştırma: Günde 10 bin adım yerine 4 bin 400 adım atmak yeterli

Dr. Bottoms, ``Günde 10 bin adımlık hedef, 1965'te Japonya'da Yamasa Clock tarafından satılan bir ticari bir adımsayardan geliyor. Cihaz, 10 bin adım anlamına gelen ‘Manpo-kei’ olarak adlandırıldı. On bin adımlık günlük hedef reklam kampanyası olarak kullanıldı ardından bu tüm dünyaya yayıldı. Fitbit gibi popüler akıllı saatler tarafından günlük aktivite hedeflerine dahil edildi” ifadelerini kullandı.