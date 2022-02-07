Yeni araştırma! Covid-19'dan sonra bazı kişiler koku alma duyularını tamamen kaybedebilir

Corona virüsün ilk tespit edildiği günden bu yana en çok bildirilen semptomların başında gelen koku kaybı ile ilgili yeni bir araştırma yayımlandı. NTV'de yer alan habere göre İsveç’in Stockholm şehrinde yapılan çalışmada, Mart 2020’deki corona virüs dalgası sonrasında koku alma duyusunu kaybeden 100 kişi üzerinde testler gerçekleştirildi.