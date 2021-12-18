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Yeni araştırma! Covid-19 kasların yüzde 60’tan fazla şişmesine neden olabilir

Yeni araştırma! Covid-19 kasların yüzde 60’tan fazla şişmesine neden olabilir

BELÇİKA' da yapılan araştırmada, corona virüsün kasları yüzde 60’tan fazla şişirebileceği açıklandı. Çalışmada, boyuttaki artışın muhtemelen geçici bir semptom olduğu belirtildi.

Yeni araştırma! Covid-19 kasların yüzde 60’tan fazla şişmesine neden olabilir

Belçika’da yapılan yeni bir araştırmaya göre, corona virüsün insanlarda kas yapısına etkisi incelendi.

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Yeni araştırma! Covid-19 kasların yüzde 60’tan fazla şişmesine neden olabilir

Araştırmada, corona virüsün kasların yüzde 60’tan fazla şişmesine neden olabileceği belirtildi.

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Yeni araştırma! Covid-19 kasların yüzde 60’tan fazla şişmesine neden olabilir

NTV'de yer alan habere göre Hassalt kentindeki Jessa Hastanesi'nde yapılan çalışmaya göre, corona virüse karşı oluşan bağışıklık hücrelerin güç istasyonları olan mitokondriye zarar vererek, su oluşturan ve kasların şişmesine neden olan enerji yakıtlarının kaybına yol açtığı aktarıldı.

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Yeni araştırma! Covid-19 kasların yüzde 60’tan fazla şişmesine neden olabilir

Bununla birlikte bilim insanları 18 hastadan alınan örnekler neticesinde dört kişinin kaslarının normal seviyenin üzerine çıktığını tespit etti.

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