Yengesini yatağa bağlayıp tecavüz etmişti! Ünlü jokey Uğur Polat'a ceza yağdı
İSTANBUL'da ağabeyinin eşi N.P'ye iki jokey arkadaşının yardımı ile tecavüz etmekten yargılanan jokey Uğur P. ile kendisine yardım eden arkadaşları Erhan G. ve Sercan Ç.'ye İstinaf Mahkemesi'nden ceza yağdı.
Uğur P. (28) ile Erhan G. (26) ve jokey Sercan Ç.'ye (27) tecavüz ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından aldıkları hapis cezasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşımışlardı. 3 jokeyin tutuklanmasına karar veren 20. Ceza Dairesi, sanıklara toplam 61 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Dava dosyasında yer alan bilgilere göre 3 jokeyin spor hayatını bitiren olay, İstanbul Bakırköy'de 2016 Mayıs'ında iddialara göre şöyle yaşandı.
Uğur P.'nin İzmir'de yaşayan ağabeyi Nadir P.'nin eşi N.P. İstanbul'a geldi. N. P., Uğur P.'nin evine gitti. Bir süre sonra evde bulunan Uğur P. jokey arkadaşları Sercan Ç. ve Erhan G. kar maskeleri takarak genç kadının ellerini ve ayaklarını bağladı. Uğur P.'nin talimatıyla iki jokey kendi odalarına çekildi. Alkollü olan Uğur P., genç kadına tecavüz etti.
Kadın, polise ihbarda bulundu. Bir süre sonra 3 jokeyin ellerinden kurtulan N.P. yolda gördüğü bir kişiden yardım istedi. Sokaktan geçen bir kadın ise polise ihbarda bulundu. Uğur P.'nin sokakta genç kadına tokat atması sonucu çevredekilerin tepkisi üzerine jokeyler N. P.'yi bırakarak ayrıldı.
3 jokey hakkında dava açıldı: N. P.'nin şikayeti üzerine 3 jokey hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından dava açıldı. 3 yıl süren yargılamanın ardından geçtiğimiz şubatta mahkeme tutuksuz yargılanan sanıkların cezalandırılmasına karar verdi.