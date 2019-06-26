Yengesini yatağa bağlayıp tecavüz etmişti! Ünlü jokey Uğur Polat'a ceza yağdı

Uğur P.'nin İzmir'de yaşayan ağabeyi Nadir P.'nin eşi N.P. İstanbul'a geldi. N. P., Uğur P.'nin evine gitti. Bir süre sonra evde bulunan Uğur P. jokey arkadaşları Sercan Ç. ve Erhan G. kar maskeleri takarak genç kadının ellerini ve ayaklarını bağladı. Uğur P.'nin talimatıyla iki jokey kendi odalarına çekildi. Alkollü olan Uğur P., genç kadına tecavüz etti.