Yengesi ve ağabeyini öldürüp tandıra attı her şeyi itiraf etti! Müge Anlı'ya çıkmıştı
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir aranan Mehmet-Firdevs Turhan çifti geçtiğimiz günlerde tandırda bulunmuştu. Kan donduran olayla ilgili itiraf geldi.
Olay, Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'nde meydana geldi. Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelip, birlikte yaşamaya başlayan Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs'ta kayboldu.
Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin bulunması için yakınları ile iletişime geçerek, 275 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceledi.
Kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan, çelişkili ifadeleri sonrası polis tarafından takibe alındı.
Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, arama çalışması yaptı.