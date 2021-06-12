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Yengesi ve ağabeyini öldürüp tandıra attı her şeyi itiraf etti! Müge Anlı'ya çıkmıştı

Yengesi ve ağabeyini öldürüp tandıra attı her şeyi itiraf etti! Müge Anlı'ya çıkmıştı

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir aranan Mehmet-Firdevs Turhan çifti geçtiğimiz günlerde tandırda bulunmuştu. Kan donduran olayla ilgili itiraf geldi.

Yengesi ve ağabeyini öldürüp tandıra attı her şeyi itiraf etti! Müge Anlı'ya çıkmıştı

Olay, Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'nde meydana geldi. Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelip, birlikte yaşamaya başlayan Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs'ta kayboldu. 

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Yengesi ve ağabeyini öldürüp tandıra attı her şeyi itiraf etti! Müge Anlı'ya çıkmıştı

Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin bulunması için yakınları ile iletişime geçerek, 275 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

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Yengesi ve ağabeyini öldürüp tandıra attı her şeyi itiraf etti! Müge Anlı'ya çıkmıştı

Kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan, çelişkili ifadeleri sonrası polis tarafından takibe alındı. 

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Yengesi ve ağabeyini öldürüp tandıra attı her şeyi itiraf etti! Müge Anlı'ya çıkmıştı

 Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, arama çalışması yaptı. 

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