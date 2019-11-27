Yengeç cinsellik uyumu kadın ve erkek
Yengeç burcu cinsellik uyumu kadın ve erkek için detaylarıyla haberimizde. Cinsellikte tatminkar olan Yengeç burcu cinsel olarak Balık, Kova, Oğlak, Terazi ile uyumludur. Peki Yengeç-Koç, Yengeç-Boğa, Yengeç-İkizler, Yengeç-Yengeç, Yengeç-Aslan, Yengeç-Başak, Yengeç-Terazi, Yengeç-Akrep, Yengeç-Yay, Yengeç-Oğlak, Yengeç-Kova, Yengeç-Balık cinsellik uyumu tablosu ne diyor, Yengeç erkeği ve Yengeç kadını cinsellikte ne ister, nasıl davranır?
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Yengeç ve Koç cinsellik uyumu kadın erkek :Yengeç’e Koç biraz maceracı gelir. Çünkü o biraz daha radikaldir. Ayrıca Yengeç fazlasıyla kıskanç olduğu içinde Koç’un serbestliğinden sıkıntı duyar. Biri diğerinin kıskançlığından, diğeri de onun sivri dilinden şikayet eder. Cinsellikleri prensipler haricinde iyidir. Ancak ikisi de inatçı ve ısrarcıdır. Yatakta anlaşabilirler ancak ilişkileri uzun ömürlü olmaz.
Yengeç ve Boğa cinsellik uyumu kadın erkek: Yengeç’in ateşli oluşu Boğa’nın cinsellik anlayışıyla bağdaşır. Bu ikili tutkulu ve evcimendir. Kolay kolay evden dışarı çıkmazlar ve yatakta da birbirleriyle yetinirler. Boğa yumuşak davranarak Yengeç’in sorunlarını çözer. Yengeç de ona nazik davranır. Uzun lafın kısası bu ikili hem fikirsel hem de cinsel birliktelikte uyumludur.
Yengeç ve İkizler cinsellik uyumu kadın erkek: Eğlenceye düşkün, daldan dala konan İkizler, Yengeç’in güvensizliğini arttırır. Yengeç kıskanç olduğu için İkizler’in pervasızlığından hoşlanmaz. Kendisi de cinsel yönden güçlü olmasına rağmen İkizler’in sınır tanımaması ona batar. Cinsel olarak iyi anlaşmalarına rağmen fikirleri tutmadığı için bu ilişki uzun vadeli olamayacaktır.