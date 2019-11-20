Yengeç burcu aşk uyumu
Yengeç burcu aşk uyumu tablosuna göre Yengeç kadını ve erkeği en iyi hangi burçlarla anlaşır? Aşkta anlaşılması zor olan Yengeç burçları Yengeç-Koç, Yengeç-Boğa, Yengeç-İkizler, Yengeç-Yengeç, Yengeç-Aslan, Yengeç-Başak, Yengeç-Terazi, Yengeç-Akrep, Yengeç-Yay, Yengeç-Oğlak, Yengeç-Kova, Yengeç-Balık burcu aşk uyumu ve aşk uyumu tablosunun detayları haberimizde.
Yengeç burcu aşk uyumu detaylarını sizler için derledik. Yengeç burcunun, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcuyla aşk uyumu tablosundaki detayları sizler için derledik. Haberimizden Yengeç burcunun diğer burçlarla olan aşk uyumu detaylarını okuyarak ilişkinizi güçlendirebilir, partnerinizin isteklerini tahmin edebilirsiniz. Öncelikle aşık Yengeçler nasıl olur sorusunun yanıtıyla başlayalım. Yengeç burcularının aşk hayatında nasıl olduklarını öğrenmek Yengeç burcunun aşk uyumu tablosuna da hakim olmanızı kolaylaştırır. Yengeç burçları oldukça sulugöz olabilir, sorunları aşırı büyütebilir, ruh hali binbir değişiklik gösterebilir, fazlasıyla takıntılı olabilir. Sevgiliniz veya eşiniz Yengeç ise sabırlı olmanız gerek. Zira anlaması hiç de kolay olmadığı gibi, kendisi de konuşup anlatmak veya açıklamak istemez. Gereksiz yere endişe ve korkulara bakabilir. Endişe duyduğu konuyu açıklamanız için üstünüze gelebilir, oldukça boğucu olabilir. Annesine ve ailesine aşırı düşkün olabilir. Ancak bir Yengeç’in kollarında sırtınız asla yere gelmez. Sizi herkesten ve herşeyden koruyabilir, sevgi ve şefkatiyle sarıp sarmalayabilir. Şimdi gelelim Yengeç-Koç, Yengeç-Boğa, Yengeç-İkizler, Yengeç-Yengeç, Yengeç-Aslan, Yengeç-Başak, Yengeç-Terazi, Yengeç-Akrep, Yengeç-Yay, Yengeç-Oğlak, Yengeç-Kova, Yengeç-Balık burcu aşk uyumu ve aşk uyumu tablosunun detayları.
Yengeç-Koç aşk uyumu:Ateş grubu Koç burcuyla, su grubu Yengeç burcu birbirlerine ilk bakışta zıt gibi gözükseler de aşık olduklarında uyumlu bir çift olabilirler. Yengeç evine bağlı ve sevdiklerine önem verir. Koç ise güvenebileceği birini ister. Yengeç’in duygusal karakterinde ve bağlılığında o güveni açıkça hisseder. Yengeç yumuşak ve naif enerjisiyle Koç burcuna huzur verir. Koç burcu hayatın stresine Yengeç burcunun pozitif desteğiyle dayanabilir. Evlilikte birbirlerini tamamlayan bu çift, bazen ortak noktada buluşmakta zorlanabilirler. İki burcun da kıskanç olması birbirlerini zaman zaman kısıtlayabilir. Yengeç burcunun melankolik tavırlarıyla, Koç burcunun gerçekçi karakteri çatışabilir.
Yengeç-Boğa aşk uyumu: Bu iki karakterin ilişkide iyi anlaşması beklenir. Boğa da Yengeç de ilişkide önce huzura önem verir. Sevdiklerine sadıktırlar. Evlerine ve çocuklarına sahip çıkarlar. İkisi de aşka önem verir. Bu sebeple sevgiyi her ikisi de karşıdan görür. Boğa burcu bazen daha mantıklı düşünse de Yengeç burcu duygularının içinde kaybolabilir. Bu iki burç da iştahlarına düşkün olduklarından beraberken kilo almaya yatkın olurlar. İkisi de yemek yapmada ustadır. Ortak noktalarının fazla olması uyumlu ve uzun süreli bir ilişki getirecektir. Yengeç burcunun kıskançlıklarını frenlemesi ilişkinin seyri için iyi olacaktır.
Yengeç-İkizler aşk uyumu: Biri özgürlüğüne düşkün hava grubu İkizler ile, geleneklerine bağlı su grubu olan Yengeç burçları arasında ilk bakışta uyumu yakalamak zor olabilir. İkizler daha dost canlısı bir partner isterken, Yengeç romantik ve her zaman duygusal olarak onu destekleyecek bir partner ister. Bu konuda iki taraf da birbirini anlarsa ve kendilerinden ödün verirlerse ancak anlaşabilirler. Yengeç burcu aşkı yeterince göremediğinde daha fazla kıskanç olabilir. İkizler burcunda ise kıskançlık gibi duygulara yer yoktur. Kısıtlandığını hissettiği an ilişkiden uzaklaşabilir. Yengeç evinde, ailesiyle beraber vakit geçirmeyi tercih ederken, tam tersi İkizler sürekli dışarda olmak isteyecektir.