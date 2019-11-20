Yengeç burcu aşk uyumu detaylarını sizler için derledik. Yengeç burcunun, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcuyla aşk uyumu tablosundaki detayları sizler için derledik. Haberimizden Yengeç burcunun diğer burçlarla olan aşk uyumu detaylarını okuyarak ilişkinizi güçlendirebilir, partnerinizin isteklerini tahmin edebilirsiniz. Öncelikle aşık Yengeçler nasıl olur sorusunun yanıtıyla başlayalım. Yengeç burcularının aşk hayatında nasıl olduklarını öğrenmek Yengeç burcunun aşk uyumu tablosuna da hakim olmanızı kolaylaştırır. Yengeç burçları oldukça sulugöz olabilir, sorunları aşırı büyütebilir, ruh hali binbir değişiklik gösterebilir, fazlasıyla takıntılı olabilir. Sevgiliniz veya eşiniz Yengeç ise sabırlı olmanız gerek. Zira anlaması hiç de kolay olmadığı gibi, kendisi de konuşup anlatmak veya açıklamak istemez. Gereksiz yere endişe ve korkulara bakabilir. Endişe duyduğu konuyu açıklamanız için üstünüze gelebilir, oldukça boğucu olabilir. Annesine ve ailesine aşırı düşkün olabilir. Ancak bir Yengeç’in kollarında sırtınız asla yere gelmez. Sizi herkesten ve herşeyden koruyabilir, sevgi ve şefkatiyle sarıp sarmalayabilir. Şimdi gelelim Yengeç-Koç, Yengeç-Boğa, Yengeç-İkizler, Yengeç-Yengeç, Yengeç-Aslan, Yengeç-Başak, Yengeç-Terazi, Yengeç-Akrep, Yengeç-Yay, Yengeç-Oğlak, Yengeç-Kova, Yengeç-Balık burcu aşk uyumu ve aşk uyumu tablosunun detayları.