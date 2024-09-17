Yenge Hediye Güran ağzından kaçırdı! Enesle annesi boğuşuyordu
Hayatının baharında 8 yaşında bir kız çocuğu... Türkiye, Narin Güran cinayetini konuşurken katillerin de cezasını çekmesini istiyor. Narin'in amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran tüm olayların göbeğinde! Anne Yüksel Güran da aynı şekilde tutuklu, yenge Hediye Güran'ın ifadesinde anlattıkları ise soruşturmanın seyrini değiştirebilir.
Narin'in ahırda annesi Yüksel Güran, yengesi Hediye Güran ve amcası Salim Güran'ı uygunsuz vaziyette gördüğü ve bunun ardından cani şekilde katledildiği iddia edilmişti. Komşu köyden bir tanık bu ifadeleri gazeteciye aktarmıştı. Hediye Güran, ifadesinde Enes ile anne Yüksel Güran'ın boğuştuğunu anlattı!
YENGE HEDİYE GÜRAN İFADESİNDE ANLATTI: BOĞUŞMA YAŞANDI
Narin'in amcasının karısı olan Hediye Güran'ın ilk ifadesinden detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Hediye Güran, 'Enes ile anne Yüksel Güran arasında bir arbede boğuşma yaşandı ben bunu gördüm' dedi.
Emekli polis İsa Altun, Sözcü TV'de katıldığı yayında açıklamalarda bulunurken Hediye Güran'ın bu itirafı sonrasında en güçlü senaryonun Narin'i ağabey Enes'in öldürmesi olduğunu aktardı. Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin de anne Yüksel Güran'a ait olacağı ifade edildi.
EMEKLİ POLİS KATİLİ AÇIKLADI! 'AĞABEY ENES ÖLDÜRDÜ'
"Anne, Enes'in kardeşini boğması üzerine bunu gördü ve Enes'i durdurmak için oğlunu ısırdı. Enes'in kolundaki ısırık izinin annenin olduğunu düşünüyorum. Aslında yenge katilin Enes olduğunu burada anlatıyor.