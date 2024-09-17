Yenge Hediye Güran ağzından kaçırdı! Enesle annesi boğuşuyordu

EMEKLİ POLİS KATİLİ AÇIKLADI! 'AĞABEY ENES ÖLDÜRDÜ'



"Anne, Enes'in kardeşini boğması üzerine bunu gördü ve Enes'i durdurmak için oğlunu ısırdı. Enes'in kolundaki ısırık izinin annenin olduğunu düşünüyorum. Aslında yenge katilin Enes olduğunu burada anlatıyor.