Yemin'in Reyhan'ı Özge Yağız spor tarzını paylaştı sosyal medyadan beğeni yağdı!
Yemin dizisinde Reyhan karakterine hayat veren oyuncu Özge Yağız, Instagram hesabından paylaştığı spor tarzıyla adından söz ettirdi.
Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde canlandırdığı Reyhan karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Özge Yağız, son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alıyor.
Yemin dizisinde sevgilisi Emir'i canlandıran Gökberk Demirci ile gerçek hayatta da aşk yaşamaya başlayan ve ilişkilerinde evlilik kararı alan Özge Yağız, spor tarzını yansıttığı sosyal medya paylaşımıyla hayranlarından tam not aldı.
Instagram hesabında 1 milyon 900 bin takipçisi bulunan Yağız, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
Doğanın içinden verdiği pozda spor tarzını konuşturan ve doğal halini yansıtan 24 yaşındaki oyuncunun paylaşımı hayranları tarafından büyük ilgi gördü.