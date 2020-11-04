Yemin'in eski yıldızı Özge Yağız Star TV Sol Yanım'da Gökberk Demirci'den destek geldi
Yemin dizisinde Reyhan'ı canlandıran Özge Yağız diziden ayrılarak hayranlarını şoke etmişti. Yağız, "Sol Yanım" ile ekranlara dönmeye hazırlanırken Yemin'deki partneri ve sevgilisi Gökberk Demirci'den Yağız'a destek geldi.
Kanal 7'nin çok sevilen dizilerinden Yemin, yeni bölümleriyle seyircileriyle buluşmaya devam ediyor. Bu sezon Yemin'deki Reyhan rolünden ayrılan Özge Yağız, dizinin Emir'i Gökberk Demirci'yle aşkını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.
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Yemin dizisinin merakla beklenen yeni sezonu geçen haftalarda Kanal 7 ekranlarında sevenleriyle buluştu. Başrollerden Özge Yağız’ın gitmesi ile birlikte Reyhan karakteri de artık dizide yer almadı.
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Özge Yağız'ın yerine yeni başrol olarak Cansu Tuman geldi. Yağız'ın da yeni adresi belli oldu.
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Özge Yağız, yakında Star TV'de yayınlanmaya başlayacak olan Sol Yanım dizisinde rol alacak. İlk fragmanı yayınlanan dizi, hayranları tarafından şimdiden merakla bekleniyor.
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