Yemin'in eski yıldızı Özge Yağız Star TV Sol Yanım'da Gökberk Demirci'den destek geldi

Kanal 7'nin çok sevilen dizilerinden Yemin, yeni bölümleriyle seyircileriyle buluşmaya devam ediyor. Bu sezon Yemin'deki Reyhan rolünden ayrılan Özge Yağız, dizinin Emir'i Gökberk Demirci'yle aşkını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.