Yemenize gerek yok! Limon ile uyumanın inanılmaz faydaları
Limonu çay, su veya yemeklere sıkıp tüketmenin ne gibi faydaları olduğu biliniyor. Peki ya limon dilimleriyle uyumanın ne gibi yararları olduğunu biliyor musunuz?
Hem uzmanlar tarafından hem de halk dilinde en iyi C vitamini olarak gösterilen limon, karaciğeri ve bağırsakları temizler, beyin sağlığını korur ve çeşitli hastalıklara karşı savaşmanızı sağlar. Ancak bu özelliklerden, limonu tüketerek faydalanabilirsiniz. Peki ya tüketilmemek kaydıyla sadece 4 dilime ayrılan limonun ne gibi faydaları vardır?
Limon kokusu ortaya çıktığında sizi sadece ferahlatmakla kalmaz, sağlığınız için de oldukça iyidir. Ayrıca daha rahat uykuya dalabilmek için uyumadan önce komodinin üzerine limon koymayı deneyebilirsiniz. Peki bu işlemin bize ne gibi faydaları olacak?
Gerginliğinizi alır: Yatakta dönüp durmanıza yol açan stres ve anksiyete gibi durumlar uyumanızı güçleştirir. Komodin üzerindeki limon ise sizi sakinleştirir. Araştırmaya göre; narenciye kokusu kişinin beyin dalgalarını ve duygularını rahatlatıyor.
Odaklanmanızı artırır: Yatmadan önce neden odaklanmanız gerektiğini soruyor olabilirsiniz. Ama eğer beyni sürekli meşgul olan ve uykusuzluk sorunu olan bir kişiyseniz psikologlar olumlu şeylere odaklanmanız gerektiğini söylüyor.