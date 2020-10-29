Yemen'de Covid-19 ölüm tarlası! Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı bilinmiyor
YEMEN'deki yeni tip koronavirüs salgınının merkezi olan Aden'i uydu ile görüntüleyen araştırmacılar şok oldu. Görüntüler, Covid-19 ölümlerin açıklanandan en az 3 kat daha fazla olduğunu gösterdi. Çalışma, salgının beş yıldır iç savaşın sürdüğü ülkede yarattığı tahribatın gerçek boyutu gözler önüne serdi.
5 yıldır iç savaş ve çatışmaların sürdüğü Yemen'de koronavirüs salgını da ölümleri kat be kat artırdı. Covid-19 salgınının merkezi olan Aden'i uydu ile görüntüleyen araştırmacılar, ülkedi Covid-19 ölümlerin açıklanandan en az 3 kat daha fazla olduğunu gösterdi. Çalışma, salgının beş yıldır iç savaşın sürdüğü ülkede yarattığı tahribatın gerçek boyutu gözler önüne serdi. DSÖ ve STK’lar, çatışmalar nedeniyle Yemen’de sağlık hizmetlerinin büyük ölçüde yetersiz olduğunu ve gıdaya erişemenin halkı, ölümcül virüse karşı oldukça savunmasız hale getirdiği konusunda uyardı.
Yalnızca bir kentte 2100 ölüm
İngiltere’deki Londra Hijyen ve Tropik Tıp Okulu’dan araştırmacılar, Yemen’in Aden kentinde yeni açılan toplu mezarlıkları uydu görüntüleri kullanarak tespit etti. Araştırmacılar, kentte corona virüs salgını nedneiyle Nisan ve Eylül ayları arasında toplam 2 bin 100 ölümün meydana geldiğini hesapladı.
Çalışmanın yazarları, "Covid-19 enfeksiyonuna bağlı ölümlerin ve dolaylı olarak pandemiye atfedilebilen ölümlerin toplam sayısı 2 bin 100 olarak hesapladık. Dolaylı ölümler, sağlık hizmetlerinde meydana gelen aksaklıklar veya yiyeceğe erişimdeki sorunlardan kaynaklananları içeriyor” dedi.
Bununla birlikte, insani yardım ve küresel sağlık uzmanları, yeni tip Covid-19 salgınının Yemen üzerindeki etkisinin şiddetli olmasını beklemişlerdi.