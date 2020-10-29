Yemen'de Covid-19 ölüm tarlası! Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı bilinmiyor

5 yıldır iç savaş ve çatışmaların sürdüğü Yemen'de koronavirüs salgını da ölümleri kat be kat artırdı. Covid-19 salgınının merkezi olan Aden'i uydu ile görüntüleyen araştırmacılar, ülkedi Covid-19 ölümlerin açıklanandan en az 3 kat daha fazla olduğunu gösterdi. Çalışma, salgının beş yıldır iç savaşın sürdüğü ülkede yarattığı tahribatın gerçek boyutu gözler önüne serdi. DSÖ ve STK’lar, çatışmalar nedeniyle Yemen’de sağlık hizmetlerinin büyük ölçüde yetersiz olduğunu ve gıdaya erişemenin halkı, ölümcül virüse karşı oldukça savunmasız hale getirdiği konusunda uyardı.