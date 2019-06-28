Yemekteyiz'in yeni sunucusu Seda Sayan tanıştığı erkeklerden bakın ne istiyormuş!

Şan şöhret yanında bir çok şüpheyi de beraberinde getiriyor. Bütün evliliklerimde sözleşme vardı. Çocuğumun babası hariç. Benim bakmakla mükellef olduğum kocaman bir ailem var. Bir orduya bakıyorum, Allah hepsine sağlık versin. Ben normal de bakmıyorum. Neredeyse hepsi benim standartımda yaşıyor.