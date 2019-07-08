Yemekteyiz'in merak edilen ismi dış sesin kim olduğu ortaya çıktı! Bakın dış ses aslında kimmiş

Her hafta severek izlenen şu sıralar sunucusu Onur Büyüktopçu'nun yerini Seda Sayan'ın alması ile gündemde olan Yemekteyiz programının dış sesinin kim olduğu ortaya çıktı. Herkesin merak ettiği dış ses, ünlü bir tiyatrocudan başkası değil.