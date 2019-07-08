Yemekteyiz'in merak edilen ismi dış sesin kim olduğu ortaya çıktı! Bakın dış ses aslında kimmiş
TV 8'in sevilerek izlenen yemek yarışması programı Yemekteyiz'in merak edilen dış sesinin kim olduğu ortaya çıktı. İşte merak edilen seslendirme sanatçılarımız...
Her hafta severek izlenen şu sıralar sunucusu Onur Büyüktopçu'nun yerini Seda Sayan'ın alması ile gündemde olan Yemekteyiz programının dış sesinin kim olduğu ortaya çıktı. Herkesin merak ettiği dış ses, ünlü bir tiyatrocudan başkası değil.
Yemekteyiz'in dış sesi ünlü tiyatrocu Tarkan Koç, 25 Haziran 1971 tarihinde Ankara'da doğdu. 1988 yılında Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Ardından girdiği Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera-Şan bölümünde okuduktan sonra 1997 yılında bu bölümü bitirdi.
Maltepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini yaptı. Yeditepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümünde Doktora öğrenimi gördü.
Bir dönem TRT'de ekranlara gelen ve birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilen Resim Sevinci programının ressamı Bob Ross herkesin gönlüne taht kurmuştu. Ressam olmak isteyenlere ilham veren Bob Ross'u Türkiye'de seslendiren isim bakın kim çıktı.