Yemekteyiz'deki yerinden Seda Sayan mı etti Onur Büyüktopçu açıkladı

Yemekteyiz'deki yerinden Seda Sayan mı etti Onur Büyüktopçu açıkladı

Tv8'in sevilen yemek yarışması Yemekteyiz'in geçtiğimiz sezon sunucusu Onur Büyüktopçu'dan Seda Sayan hakkındaki iddialara ilk kez yanıt geldi.

Yemekteyiz'deki yerinden Seda Sayan mı etti Onur Büyüktopçu açıkladı - Sayfa 1

Yemekteyiz'den ayrılmasıyla hayranlarını üzen, kısa süre içerisinde de Show TV'de Damat Bayıldı adlı bir programa başlayan Onur Büyüktopçu, merak edilen bir soruyu cevapladı. Büyüktopçu, Yemekteyiz'den ayrılmasının sorumlusu olarak gösterilen Seda Sayan hakkında konuştu.

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Yemekteyiz'deki yerinden Seda Sayan mı etti Onur Büyüktopçu açıkladı - Sayfa 2

Bildiğiniz üzere iki sene boyunca TV8'deki 'Yemekteyiz'i sunan Onur Büyüktopçu, geçen sezon sonunda programı bırakmıştı. Yerine Seda Sayan gelmişti. Bu karar nedeniyle Acun Ilıcalı eleştirilmişti.

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Yemekteyiz'deki yerinden Seda Sayan mı etti Onur Büyüktopçu açıkladı - Sayfa 3

Haberlerin aslı yok: Onur Büyüktopçu, sunduğu Yemekteyiz programının yola Seda Sayan’la devam etmesi sonrası ortaya atılan iddiaları yalanladı. “Ayağımın kaydırıldığı yönündeki haberlerin aslı yok." diyen Büyüktopçu şu ifadelerde bulundu;

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Yemekteyiz'deki yerinden Seda Sayan mı etti Onur Büyüktopçu açıkladı - Sayfa 4

Bayrağı benden devraldı: ''Böyle bir şey asla yok. Ben haziranda ayrılacaktım. Bunu da yapımcıma şubatta ilettim. Değişik bir şeyler yapmak istediğimi söyledim. Seda Hanım tecrübesi ve başarısıyla bayrağı benden devraldı.' Allah herkesin ekmeğini versin.

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