Yemekteyiz'deki yerinden Seda Sayan mı etti Onur Büyüktopçu açıkladı

Bayrağı benden devraldı: ''Böyle bir şey asla yok. Ben haziranda ayrılacaktım. Bunu da yapımcıma şubatta ilettim. Değişik bir şeyler yapmak istediğimi söyledim. Seda Hanım tecrübesi ve başarısıyla bayrağı benden devraldı.' Allah herkesin ekmeğini versin.