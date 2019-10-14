Yemekteyiz'de Seda Sayan yeni kuralı açıkladı! Artık yarışmada yasaklandı
Yemekteyiz'de yarışmacıların birbirlerine 1 puan vermesi Seda Sayan'ı çıldırttı. Bu sezon Yemekteyiz'i sunan Seda Sayan, yeni getirdiği kuralı açıkladı.
Onur Büyüktopçu'nun gönderilmesiyle Yemekteyiz'in sunuculuğuna getirilen Seda Sayan, geçtiğimiz gün yayınlanan bir bölümde adeta çılgına döndü.
18
TV8 ekranlarında yeni sezonuyla ekrana gelen Yemekteyiz, geçen hafta Gaziantep bölümüyle yayınlanmıştı.
28
Yarışmacıların Gaziantep mutfağından birbirinden güzel yemekler hazırlamalarına rağmen, herkesin birbirine 1 puan vermesi sunucu Seda Sayan'ı sinirlendirdi.
38
Yemekteyiz'in yeni bölümünde Seda Sayan yeni kuralı açıkladı.
48