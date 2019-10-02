Yemekteyiz yarışmasında Seda Sayan kendisine gelin buldu Oğulcan'ı evlendiriyor

Yemekteyiz yarışmasının sunucu Seda Sayan, programda oğlu Oğulcan Engin'e kız buldu.

TV8'de yayınanlanan sevilen yarışma Yemekteyiz'in sunucusu Seda Sayan, yarışma esnasında oğlu Oğulcan Engin'e kız buldu, yarışmada ilginç anlar yaşanda yaşandı. 

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Sunuculuğu yaptığı Yemekteyiz programı için gittiği evde oğlu Oğulcan Engin için bir kız beğenen Seda Sayan kendisine de gelin buldu. 

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Oğlu Oğulcan'ı görücü usulü evlendirmek istediğinin her fırsatta altını çizen Seda Sayan, yarışmacı yakınını kendisine çok benzetti. 

İşte o anlar

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Seda Sayan genç kıza sürekli "Ne okuyorsun?," "Okul ne zaman bitiyor?" ve "Burcun ne?" gibi sorular yöneltti.

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