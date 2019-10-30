Yemekteyiz sunucusu Seda Sayan mini etek giydi paylaşımı ağızları açık bıraktı

Mini etekli pozu olay oldu: Ayrıca Seda Sayan, yine sosyal medya hesabından mini etekli bir pozunu paylaştı. 56 yaşında olmasına rağmen fit görüntüsüyle dikkat çeken Sayan'ın bu fotoğrafı kısa süre içerisinde fan sayfaları tarafından yüzlerce kez paylaşıldı.