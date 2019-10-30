Yemekteyiz sunucusu Seda Sayan mini etek giydi paylaşımı ağızları açık bıraktı
Bu sezon hem Yemekteyiz sunuculuğunu hem de O Ses Türkiye jüriliğini üstlenen Seda Sayan, sosyal medya hesabından mini etekli bir pozunu paylaştı.
Evlilik programının ardından ekranlara bir süre ara veren, geçtiğimiz sezon ise O Ses Türkiye'nin jüriliğini yaparak sevenleriyle yeniden buluşan Seda Sayan, bu sezon Yemekteyiz'in de sunuculuğunu üstleniyor. Sayan, şu sıralar program nedeniyle şehir şehir dolaşıyor.
Son olarak Bursa'ya giden Seda Sayan, önceki gün çekim gerçekleştireceği evin önünde adeta izdihama yol açtı. Sayan'ın paylaştığı görüntülerde, ünlü şarkıcının çok sayıda kişinin sevgi seliyle karşılaştığı görüldü.
Mini etekli pozu olay oldu: Ayrıca Seda Sayan, yine sosyal medya hesabından mini etekli bir pozunu paylaştı. 56 yaşında olmasına rağmen fit görüntüsüyle dikkat çeken Sayan'ın bu fotoğrafı kısa süre içerisinde fan sayfaları tarafından yüzlerce kez paylaşıldı.
Peki Seda Sayan kimdir?
30 Aralık 1961 senesinde İstanbul'da hayata gözlerini açmıştır. Pek çok kişi bilmese de gerçek ismi Aysel Gürsaçer’dir.