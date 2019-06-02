Yemekteyiz sunucusu değişti! Onur Büyüktopçu'nun yerine gelecek isim bomba
Tv8'de önümüzdeki bölümlerde sezon finali yapacak olan Yemekteyiz programı, büyük bir değişikliğe giderek Onur Büyüktopçu'nun yerine yeni bir sunucuyu getirecek.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kanalda yayınlanan Yemekteyiz programının sevenlerine kötü haber geldi. Yarışmanın sunucusu Onur Büyüktopçu ile yollar ayrıldı. Haberi ise Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali duyurdu. Ayrıca Bali, Büyüktopçu'nun yerine gelecek ismi de açıkladı.
“Seda Sayan’ın herkesten sakladığı sır gibi projesi” diyerek bombayı patlatan Bircan Bali, “Sayan, önümüzdeki sezon Yemekteyiz programını sunacak. Onur gidiyor. Kesin bilgi, yayın.” şeklinde konuştu.
Projeyi gizli tutuyorlar: Ayrıca canlı yayında bu haberi teyit ettirmek için Seda Sayan’ı arayan Bircan Bali, ünlü şarkıcıya ulaşamadı. Bali, son olarak ise Sayan’ın, önceki görüşmelerinde bu projeyi gizli tuttuklarını ve Acun Ilıcalı’nın kızdığını belirtti.
Zuhal Topal'a yenildi: İlk olarak 2017-2018 yayın döneminde ekrana gelen ve günün en çok izlenen programlarından biri olan Yemekteyiz, bu sezon Fox’ta çok benzer bir formatla yayın hayatına başlayan Zuhal Topal'ın yarışmasıyla rekabete girmiş ve birçok izleyicisini kaybetmişti.