Yemekteyiz eski sunucusu Onur Büyüktopçu şaşırttı bakın yeni işi ne oldu
Kanal D ekranlarının fenomen yarışması Çarkıfelek'te yen bir dönem başlıyor. Emre Karayel'in ardından yeni sunucu Onur Büyüktopçu oldu.
Ekranların vazgeçilmez yarışma programlarından Çarkıfelek, ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'in geçirdiği talihsiz kaza sonrası Emre Karayel ile anlaşmıştı. Ancak Karayel ile de yollarını ayırma kararı alan kanal yönetimi Yemekteyiz programının eski sunucusu, oyuncu Onur Büyüktopçu ile anlaşmaya vardı.
Çarkıfelek'in sunuculuğunu üstlenen Onur Büyüktopçu, Ramazan Bayramı itibariyle izleyicileriyle buluşacak. Klasikleşmiş etaplarına eklenen yeni oyunları, zengin çarşısı, nakit para ödülleri ve finaldeki büyük ödül arabasıyla ekrana gelecek programda, Emel Özkızıltaş yardımcı sunucu olarak yer alacak.
Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü izleyici ile buluşacak programın ilk bölümüne ünlü isimler katılacak. Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla Çarkıfelek, bayram neşesini doyasıya yaşatacak. Yayın Tarihi :24 Mayıs Pazar / 2020/ Yayın Saati :20.00
Onur Büyüktopçu'nun birçok hayranı tekrar dizilerde görmek istediğini ve kendisinin de uygun projeler aradığını açıklamıştı ancak Büyüktopçu, bu kararı ile bir kez daha sevenlerini ters köşe yapmış oldu.