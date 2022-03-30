BIST 2.222
DOLAR 14,65
EURO 16,30
ALTIN 906,16

Yemek videolarıyla tanınan fenomen Taha Duymaz'a bıçaklı saldırı Taha Duymaz nereli

Yemek videolarıyla tanınan fenomen Taha Duymaz'a bıçaklı saldırı Taha Duymaz nereli

Instagram'da 1,2 milyon takipçisi bulunan ve mütevazi evinde yaptığı yemekler ve tarifleri ile fenomen olan Taha Duymaz bıçaklı saldırıya uğradığını belirterek isyan etti.

Yemek videolarıyla tanınan fenomen Taha Duymaz'a bıçaklı saldırı Taha Duymaz nereli

Çektiği yemek videolarıyla tanınan fenomen Taha Duymaz, sosyal medya hesabından gözyaşları içinde bir video yayınlayarak yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğradığını söyledi. Yaşadıklarından dolayı isyan eden Duymaz, "Benim kime ne zararım var biri söylesin. Ne zaman dışarı çıksam birileri bana sataşıyor, bıçak çekiyor" dedi.

19
Yemek videolarıyla tanınan fenomen Taha Duymaz'a bıçaklı saldırı Taha Duymaz nereli

Mütevazi evinin mutfağında çektiği yemek videolarıyla tanınan 19 yaşındaki sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, bıçaklı saldırıya uğradığını anlatarak isyan etti.

29
Yemek videolarıyla tanınan fenomen Taha Duymaz'a bıçaklı saldırı Taha Duymaz nereli

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan ve 1,2 milyon takipçisi bulunan genç fenomen, gözyaşları içinde çektiği videoda "Arkadaşlar merhaba, şu anda çok kötüyüm, çok sinirliyim. Kusura bakmayın video çektiğim için ama artık bir yerden başlamam gerektiğini düşünüyorum. Az önce yolda yürüyordum. Resmen bıçaklı saldırıya uğradım. Resmen bıçak çektiler bana. Bir değil, iki değil, üç değil" dedi.

39
Yemek videolarıyla tanınan fenomen Taha Duymaz'a bıçaklı saldırı Taha Duymaz nereli

Sürekli eleştirilmekten yorulduğunu söyleyen Taha Duymaz, şöyle konuştu:

"Siz benden ne istiyorsunuz gerçekten artık anlamıyorum. Her attığım adımda biri laf atıyor, biri şunu yapıyor, bunu yapıyor. Benim kime ne zararım var biri söylesin. 

49