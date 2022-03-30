Yemek videolarıyla tanınan fenomen Taha Duymaz'a bıçaklı saldırı Taha Duymaz nereli
Instagram'da 1,2 milyon takipçisi bulunan ve mütevazi evinde yaptığı yemekler ve tarifleri ile fenomen olan Taha Duymaz bıçaklı saldırıya uğradığını belirterek isyan etti.
Çektiği yemek videolarıyla tanınan fenomen Taha Duymaz, sosyal medya hesabından gözyaşları içinde bir video yayınlayarak yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğradığını söyledi. Yaşadıklarından dolayı isyan eden Duymaz, "Benim kime ne zararım var biri söylesin. Ne zaman dışarı çıksam birileri bana sataşıyor, bıçak çekiyor" dedi.
Mütevazi evinin mutfağında çektiği yemek videolarıyla tanınan 19 yaşındaki sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, bıçaklı saldırıya uğradığını anlatarak isyan etti.
Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan ve 1,2 milyon takipçisi bulunan genç fenomen, gözyaşları içinde çektiği videoda "Arkadaşlar merhaba, şu anda çok kötüyüm, çok sinirliyim. Kusura bakmayın video çektiğim için ama artık bir yerden başlamam gerektiğini düşünüyorum. Az önce yolda yürüyordum. Resmen bıçaklı saldırıya uğradım. Resmen bıçak çektiler bana. Bir değil, iki değil, üç değil" dedi.
Sürekli eleştirilmekten yorulduğunu söyleyen Taha Duymaz, şöyle konuştu:
"Siz benden ne istiyorsunuz gerçekten artık anlamıyorum. Her attığım adımda biri laf atıyor, biri şunu yapıyor, bunu yapıyor. Benim kime ne zararım var biri söylesin.