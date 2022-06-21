Yemek sonrası gelen hesap Seren Serengil’in sevgilisini çıldırttı!
Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil ile sevgilisi Mustafa Tohma, Boğaz'da yemek yedi. Yemek sonrası gelen hesap, Tohma'yı adeta çıldırttı.
Televizyon ekranlarında yaptığı sert yorumlarla sık sık gündeme gelen Seren Serengil ile sevgilisi Mustafa Tohma, geçtiğimiz günlerde boğazda bir restorantta yemek yedi.
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Yemek sonrası gelen hesap ise Mustafa Tohma’yı hayrete düşürdü. Sosyal medya hesabından 3 bin 340 TL’lik adisyonu paylaşan Tohma, tepkisini dile getirdi.
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Mustafa Tohma, isyanını sosyal medyadan "Haftanın beş günü dışarıda yerim ama bu nedir ya! Sadece meze" belirtti.
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Tohma, "İlk defa yapıyorum" diyerek gelen adisyonu paylaştı.
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