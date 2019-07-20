Yem yüklü kamyon traktöre çarptı! Ortalık savaş alanına döndü! 2 ölü var

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Yem yüklü kamyon traktöre çarptı! Ortalık savaş alanına döndü! 2 ölü var

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, kontrolden çıkan yem yüklü kamyonun traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücüler 46 yaşındaki Hasan Karatabak ile 61 yaşındaki Mehmet Ali Şirin hayatını kaybetti.

Yem yüklü kamyon traktöre çarptı! Ortalık savaş alanına döndü! 2 ölü var - Sayfa 1

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Buldan- Alaşehir yolunun 21'inci kilometresinde meydana geldi. Buldan'dan Alaşehir yönüne rampa aşağı inen Hasan Karatabak, yönetimindeki yem yüklü 03 AAS 436 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle Mehmet Ali Şirin yönetimindeki 20 RP 382 plakalı traktöre arkadan çarpıp, devrildi.

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Yem yüklü kamyon traktöre çarptı! Ortalık savaş alanına döndü! 2 ölü var - Sayfa 2

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde kamyon şoförü Hasan Karatabak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Yem yüklü kamyon traktöre çarptı! Ortalık savaş alanına döndü! 2 ölü var - Sayfa 3

Ağır yaralanan Şirin ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Yem yüklü kamyon traktöre çarptı! Ortalık savaş alanına döndü! 2 ölü var - Sayfa 4

Tedaviye alınan yaralı Şirin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

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