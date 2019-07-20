Yem yüklü kamyon traktöre çarptı! Ortalık savaş alanına döndü! 2 ölü var
Demirören Haber Ajansı
MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, kontrolden çıkan yem yüklü kamyonun traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücüler 46 yaşındaki Hasan Karatabak ile 61 yaşındaki Mehmet Ali Şirin hayatını kaybetti.
Kaza, saat 08.00 sıralarında, Buldan- Alaşehir yolunun 21'inci kilometresinde meydana geldi. Buldan'dan Alaşehir yönüne rampa aşağı inen Hasan Karatabak, yönetimindeki yem yüklü 03 AAS 436 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle Mehmet Ali Şirin yönetimindeki 20 RP 382 plakalı traktöre arkadan çarpıp, devrildi.
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Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde kamyon şoförü Hasan Karatabak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
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Ağır yaralanan Şirin ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Tedaviye alınan yaralı Şirin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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