Yeliz Yeşilmen'in korku anları! Kızı kaynar suyla yandı

Ağlamaktan gözlerinin şiştiğini belirten Yeşilmen, “Asya’mın bacaklarına ocaktaki demlik döküldü. Rabbim korusun çok büyük tehlike atlattık. Göz nazar burdan çıktı sanırım. Bunla bitmiş olsun. Allahtan yan masada krem vardı 2 dakikada müdahale ettik. Allah kimseye yaşatmasın” dedi.