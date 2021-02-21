Yeliz Yeşilmen kriz çıkardı sözleri olay oldu: Otelde bile ayrı...

Bu paylaşımdan günler sonra sözlerine açıklık getiren şarkıcı, "Çok yeni olan şeyler değil. 16-17 yıl oldu birlikteliğimiz. Zaman zaman her ailede olduğu gibi geçimsizlikler oluyor. Ben bir insanım, bir kalbim var. Aslında aşırı duygusal bir insanım. O da yaşanılan bir şeyin ardından patlama. Aslında o bir kadının çığlığı. Çığlığını kocasına duyurma çabası. Hala aynı evde yaşıyoruz. Bu konuyla ilgili çok detay söyleyemem ama neticede bir kadının dolup patlamasında ağzından her şey çıkabilir. Bir takım sorunlarımız oldu. Belki bu çığlığımla kendimi başta kocama duyurmuşumdur" demişti.