Yeliz Yeşilmen kriz çıkardı sözleri olay oldu: Otelde bile ayrı...
42 yaşındaki Yeliz Yeşilmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olay oldu. Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaşla ilgili sözleri şaşırttı.
Bir dönem Türkiye’de televizyon dizilerinin gözde isimlerinden olan ve aynı zamanda modellik de yapan Yeliz Yeşilmen, aylar önce "sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyerek gözyaşları içerisinde açıklama yaptığı paylaşım büyük ses getirmişti.
Bu paylaşımdan günler sonra sözlerine açıklık getiren şarkıcı, "Çok yeni olan şeyler değil. 16-17 yıl oldu birlikteliğimiz. Zaman zaman her ailede olduğu gibi geçimsizlikler oluyor. Ben bir insanım, bir kalbim var. Aslında aşırı duygusal bir insanım. O da yaşanılan bir şeyin ardından patlama. Aslında o bir kadının çığlığı. Çığlığını kocasına duyurma çabası. Hala aynı evde yaşıyoruz. Bu konuyla ilgili çok detay söyleyemem ama neticede bir kadının dolup patlamasında ağzından her şey çıkabilir. Bir takım sorunlarımız oldu. Belki bu çığlığımla kendimi başta kocama duyurmuşumdur" demişti.
Yeşilmen, kimseyi zan altında bırakmak istemediğini ancak yaşananlardan sonra sinirle ağzımdan başka şeyler çıkmış olabileceğini dile getirmişti. Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'den dün eşi Ali Uğur Akbaş ile ilgili yeni bir paylaşım geldi.
İş insanı Ali Uğur Akbaş ile 11 yıldır evli olan ve bu evliliğinden iki çocuğu olan Yeliz Yeşilmen, son paylaşımlarıyla takipçilerini hem şaşırttı hem de güldürdü.